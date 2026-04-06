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LE GALA DE LA PERCHE – 18H CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

LE GALA DE LA PERCHE – 18H CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

LE GALA DE LA PERCHE – 18H CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans samedi 11 avril 2026.

Lieu : CENTRE DES EXPOSITIONS - LE FORUM

Adresse : 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS

Ville : 72000 Le Mans

Département : 72

Début : 2026-04-11

Fin : 2026-04-11

Heure de début : 18:00

LE GALA DE LA PERCHE – 18H Début : 2026-04-11 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72

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