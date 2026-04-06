LE GALA DE LA PERCHE – PLATEAU STAND UP CENTRE DES EXPOSITIONS Le Mans

LE GALA DE LA PERCHE – PLATEAU STAND UP Début : 2026-04-11 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES EXPOSITIONS 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72