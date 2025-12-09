Le Gala du Adishatz Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont
Le Gala du Adishatz Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont vendredi 9 janvier 2026.
Le Gala du Adishatz
Pôle Culturel 190 avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
2026-01-09
Adishatz Comédy club avec Fahd Mathieu Delaplace Thimothée Poissonet Antoine Peyron Kino Didou .
Pôle Culturel 190 avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
