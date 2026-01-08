LE GALA DU PRINTEMPS DU RIRE S’INVITE À PORTET ! SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne

LE GALA DU PRINTEMPS DU RIRE S’INVITE À PORTET !

SALLE DU CONFLUENT Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La soirée stand-up à ne pas manquer pour découvrir en avant-première les grands noms de l’humour de demain !

Tous les ans, le Printemps du Rire sélectionne 6 jeunes talents parmi 200 candidatures en Europe francophone pour rejoindre le

festival. Cette année, Jules Robin, Méchante Coline, Olga, Pierre Hillairet, Poulet de Feu et Veufla se relaieront sur la scène de la salle du Confluent pour des stand-up drôles et pétillants. Deux heures de spectacle pour rencontrer leurs univers et soutenir le rire de demain ! 3 .

SALLE DU CONFLUENT Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The not-to-be-missed stand-up evening for a sneak preview of tomorrow?s big names in comedy!

L’événement LE GALA DU PRINTEMPS DU RIRE S’INVITE À PORTET ! Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-01-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE