Le Gala du Rire Salle Kan Ar Mor Cléder samedi 22 novembre 2025.

Salle Kan Ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder Finistère

Début : 2025-11-22 20:00:00

2025-11-22

Découvrez le Gala du Rire, une expérience humoristique unique, conçue pour émerveiller et faire rire le public.

Envie de muscler vos zygomatiques, de vous détendre et de passer une soirée mémorable entre amis ? Notre soirée est faite pour vous !

Ce festival itinérant arrive à la Salle Kan Ar Mor pour le plaisir de tous. Avec une programmation éclectique et des artistes connus à la radio et à la télévision, le temps filera à toute vitesse. Et cerise sur le gâteau vous pourrez échanger avec les comédiens après le spectacle si vous le souhaitez !

➡ Sur scène Laurent Arnoult, Claudia Modica, Kenny Martineau, Alexandra Pizzagali .

Salle Kan Ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95

