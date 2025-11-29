Le gallo pour les nuls Musée de Bretagne Rennes

Le gallo pour les nuls Musée de Bretagne Rennes 29 novembre 2025 et 7 février 2026

gratuit

Connaissez-vous le gallo ? Caozez-vous l’gallo ?

De nombreux mots de vocabulaire et d’expressions que l’on utilise viennent du gallo, sans qu’on le sache ! Cette visite s’adresse à tous, gallésants ou pas, vous aurez ben du pllézi avec ce parlement.

Début : 2025-11-29T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T17:00:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine