Le gallo, un patrimoine, une culture Fougères

Le gallo, un patrimoine, une culture
69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Profondément marqué par une langue et plus généralement une culture gallaise, le Pays de Fougères s’en empare de nouveau aujourd’hui. » Comment cette culture a marqué le territoire, Qu’est-ce qui la constitue et quelle place lui accorder demain…? » sont autant de questions que nos spécialistes aborderont avec vous.
Avec Léandre Mandard et Cédric Malaunais .
69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75
