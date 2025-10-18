Le gallo, un patrimoine, une culture Fougères

Le gallo, un patrimoine, une culture Fougères samedi 18 octobre 2025.

Le gallo, un patrimoine, une culture

69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Profondément marqué par une langue et plus généralement une culture gallaise, le Pays de Fougères s’en empare de nouveau aujourd’hui. » Comment cette culture a marqué le territoire, Qu’est-ce qui la constitue et quelle place lui accorder demain…? » sont autant de questions que nos spécialistes aborderont avec vous.

Avec Léandre Mandard et Cédric Malaunais .

69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le gallo, un patrimoine, une culture Fougères a été mis à jour le 2025-09-17 par OT FOUGERES