Le gamecube de Toki Bibliothèque Toki-Toki Bidart

Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Les pépites « indés »
Venez découvrir les jeux créés par des petits studios tous plus inventifs et beaux les uns que les autres !
Jeu vidéo • Tout public dès 7 ans • Durée 2h
Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki .
Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
