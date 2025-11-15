Le gamecube de Toki Bibliothèque Toki-Toki Bidart
Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart
Tarif : – –
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Tony Hawk pro skater 3 et 4
Le pionnier des jeux de skate dans sa version 2025 ne vous décevra pas ! Toujours les même mécaniques de jeux bien huilées, avec en plus des graphismes de folie !
Jeu vidéo • Tout public dès 7 ans • Durée 2h
Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki .
Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
