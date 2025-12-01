Le gamecube de Toki Bibliothèque Toki-Toki Bidart

Le gamecube de Toki Bibliothèque Toki-Toki Bidart samedi 13 décembre 2025.

Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Début : 2025-12-13

2025-12-13

Tournoi FC

Footballeurs du monde entier, venez vous mesurer les un aux autres et tentez de gagner la coupe Toki-Toki !

Jeu vidéo • Tout public dès 10 ans • Durée 2h

Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki .

Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

