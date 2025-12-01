Le gamecube de Toki Bibliothèque Toki-Toki Bidart
Le gamecube de Toki
Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Tournoi FC
Footballeurs du monde entier, venez vous mesurer les un aux autres et tentez de gagner la coupe Toki-Toki !
Jeu vidéo • Tout public dès 10 ans • Durée 2h
Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki .
Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
