Le gamecube de Toki Bibliothèque Toki-Toki Bidart

Le gamecube de Toki

Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Tony Hawk pro skater 3 et 4

Le pionnier des jeux de skate dans sa version 2025 ne vous décevra pas ! Toujours les même mécaniques de jeux bien huilées, avec en plus des graphismes de folie et des figures incroyables, sans risque de vous casser un pied !

Jeu vidéo . Tout public dès 7 ans . Durée 2h

Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki .

Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

