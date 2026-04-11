Le Gang des chieuses Salle de l’Etoile – Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

jeudi 1 octobre 2026 · Salle de l'Etoile - Espace Culturel et Festif de L'Etoile · Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Le Gang des chieuses

Jeudi 1er octobre 2026 à partir de 20h. Salle de l’Etoile – Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Pièce de théâtre « Le Gang des chieuses » à la Salle de l’Etoile.

Débutée en 2023, le spectacle Le Gang des Chieuses, cette comédie « presque » musicale est déjà un énorme succès partout où elle passe.



Vous aussi vous êtes une chieuse ?

• L’une est célibataire endurcie, l’autre n’arrive pas à tenir un couple.

• La première est spirituelle, la seconde cartésienne.



Tout les oppose et pourtant… À elles deux, elles forment le gang des chieuses. Par choix ou par maladresse, découvrez pourquoi il est important de le rester… ou pas. .

Salle de l’Etoile – Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

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English :

Play « Le Gang des chieuses » at the Salle de l’Etoile.

L’événement Le Gang des chieuses Châteaurenard a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence