LE GANG DES CHIEUSES Narbonne

LE GANG DES CHIEUSES

74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Début : 2026-01-23 20:00:00

Vous aussi vous êtes une chieuse ?

L’une est célibataire endurcie.

L’autre n’arrive pas à tenir un couple.

La première est spirituelle.

La seconde cartésienne

Tout les oppose et pourtant.

À elles deux elles forment le gang des chieuses.

Par choix ou par maladresse découvrez pourquoi il est important de le rester… ou pas.

Après C’est décidé je deviens une connasse, ne manquez pas la nouvelle comédie hilarante d’Elise Ponti.

74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 48 84 85 86 info@narbonne-arena.fr

English :

Are you a pain in the ass too?

One is a confirmed bachelor.

The other can’t keep it together.

The first is spiritual.

The second is Cartesian

And yet, they have everything in common.

Between them, they form the gang of the shitters.

By choice or by clumsiness, discover why it’s important to stay that way? or not.

After C’est décidé je deviens une connasse, don’t miss Elise Ponti’s hilarious new comedy.

German :

Sind Sie auch eine Nervensäge?

Die eine ist ein eingefleischter Single.

Die andere kann keine Beziehung aufrechterhalten.

Die eine ist spirituell.

Die andere ist kartesianisch

Alles ist gegensätzlich und doch.

Zusammen bilden sie die Bande der Nervensägen.

Entdecken Sie, warum es wichtig ist, es zu bleiben oder auch nicht.

Verpassen Sie nach C’est décidé je deviens une connasse nicht die neue urkomische Komödie von Elise Ponti.

Italiano :

Anche tu sei un rompiscatole?

Uno è uno scapolo dichiarato.

L’altro non riesce a mantenere una relazione.

Il primo è spirituale.

Il secondo è cartesiano

Eppure hanno tutto in comune.

Tra loro, formano una banda di topi.

Per scelta o per maldestrezza, scoprite perché è importante che rimangano così… oppure no.

Dopo C’est décidé je deviens une connasse, non perdetevi la nuova esilarante commedia di Elise Ponti.

Espanol :

¿Tú también eres un grano en el culo?

Uno es un soltero empedernido.

El otro no puede mantener una relación.

El primero es espiritual.

El segundo es cartesiano

Y sin embargo, tienen todo en común.

Entre ellos, forman una pandilla de musarañas.

Por elección o por torpeza, descubren por qué es importante seguir así… o no.

Después de C’est décidé je deviens une connasse, no se pierda la nueva e hilarante comedia de Elise Ponti.

