LE GANG DES CHIEUSES Peyrestortes
LE GANG DES CHIEUSES Peyrestortes samedi 28 mars 2026.
LE GANG DES CHIEUSES
Boulevard National Peyrestortes Pyrénées-Orientales
Tarif : 28 – 28 – 28
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Coeur en Scène Productions présente Le Gang des Chieuses, une comédie déjantée!…
.
Boulevard National Peyrestortes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 08 90 contact@mairie-peyrestortes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coeur en Scène Productions presents Le Gang des Chieuses, a crazy comedy!…
L’événement LE GANG DES CHIEUSES Peyrestortes a été mis à jour le 2026-03-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME