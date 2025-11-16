Le gang des mamies flingueuses Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
Le gang des mamies flingueuses Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime dimanche 16 novembre 2025.
Le gang des mamies flingueuses
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Recette reversée au profit du téléthon. Billetterie à l’accueil AVF du Carré Gaumont les Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h à 17h et le soir de la représentation.
Début : 2025-11-16 18:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
La troupe de théâtre 3A vous donne rendez-vous pour une comédie haute en couleur La revanche des mamies flingueuses .
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23
English :
The 3A theater troupe invites you to a colorful comedy: La revanche des mamies flingueuses .
German :
Die Theatergruppe 3A lädt Sie zu einer farbenfrohen Komödie ein: Die Rache der flintenden Omas .
Italiano :
La compagnia teatrale 3A vi invita a una commedia colorata: La revanche des mamies flingueuses .
Espanol :
La compañía de teatro 3A le invita a una colorida comedia: La revanche des mamies flingueuses .
