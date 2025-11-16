Le gang des mamies flingueuses Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Le gang des mamies flingueuses

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Recette reversée au profit du téléthon. Billetterie à l’accueil AVF du Carré Gaumont les Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h à 17h et le soir de la représentation.

Début : 2025-11-16 18:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

La troupe de théâtre 3A vous donne rendez-vous pour une comédie haute en couleur La revanche des mamies flingueuses .

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23

English :

The 3A theater troupe invites you to a colorful comedy: La revanche des mamies flingueuses .

German :

Die Theatergruppe 3A lädt Sie zu einer farbenfrohen Komödie ein: Die Rache der flintenden Omas .

Italiano :

La compagnia teatrale 3A vi invita a una commedia colorata: La revanche des mamies flingueuses .

Espanol :

La compañía de teatro 3A le invita a una colorida comedia: La revanche des mamies flingueuses .

