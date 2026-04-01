Le gang des mamies flingueuses Salle Louis Cado Trédrez-Locquémeau
Le gang des mamies flingueuses Salle Louis Cado Trédrez-Locquémeau samedi 25 avril 2026.
Trédrez-Locquémeau
Le gang des mamies flingueuses
Salle Louis Cado Keravilin Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-26 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Difficile de vivre avec une retraite de misère ! C’est pour cette raison que Denise, mamie machiavélique, va entraîner sa sœur et ses amies dans une quête folle… celle de trouver l’idée évolutionnaire qui leur permettra de s’enrichir ! .
Salle Louis Cado Keravilin Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 85 25 91
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L’événement Le gang des mamies flingueuses Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose