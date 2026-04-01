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Le gang des mamies flingueuses Salle Louis Cado Trédrez-Locquémeau

Le gang des mamies flingueuses Salle Louis Cado Trédrez-Locquémeau samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle Louis Cado

Adresse : Keravilin

Ville : 22300 Trédrez-Locquémeau

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-25T20:30:00

Fin : 2026-04-26T22:30:00

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Trédrez-Locquémeau

Le gang des mamies flingueuses

Salle Louis Cado Keravilin Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-26 22:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Difficile de vivre avec une retraite de misère ! C’est pour cette raison que Denise, mamie machiavélique, va entraîner sa sœur et ses amies dans une quête folle… celle de trouver l’idée évolutionnaire qui leur permettra de s’enrichir !   .

Salle Louis Cado Keravilin Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 85 25 91 

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English :

L’événement Le gang des mamies flingueuses Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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