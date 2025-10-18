Le Gang ludique d’Anissa au Fou de Trucks Festival Gresswiller

Le Gang ludique d’Anissa au Fou de Trucks Festival

rue Curie Gresswiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-18 12:00:00

fin : 2025-10-19 15:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Hello ! Moi c’est Anissa ! Je proposerais différentes activités et ateliers créatifs, adaptés à tous les âges. Nous créerons autour des beautés de l’automne, des citrouilles, sans oublier la street food bien sûr ! Venez passer un bon moment en famille !

Un programme pour chaque âge !

bricolages thématisés pour les 3/10 ans

jeux libres à disposition (coloriage, peinture magique, pâte à modeler) pour les 2/5 ans

jeux libres à disposition sur un tapis pour les moins de 2 ans

Samedi de 12h à 15h et de 17h30 à 20h30

Dimanche de 12h à 15h

English :

Various creative activities and workshops, suitable for all ages. We’ll be creating around the beauties of autumn, pumpkins and, of course, street food! Come and have a great time with your family!

German :

Verschiedene kreative Aktivitäten und Workshops, die für alle Altersgruppen geeignet sind. Wir kreieren rund um die Schönheiten des Herbstes, Kürbisse und natürlich Streetfood! Kommen Sie und verbringen Sie eine schöne Zeit mit Ihrer Familie!

Italiano :

Una serie di attività creative e laboratori per tutte le età. Creeremo intorno alle bellezze dell’autunno e alle zucche, senza dimenticare lo street food, naturalmente! Venite a divertirvi con la vostra famiglia!

Espanol :

Una serie de actividades y talleres creativos para todas las edades. Crearemos en torno a las bellezas del otoño y las calabazas, sin olvidar, por supuesto, la comida callejera Ven a pasarlo en grande con tu familia

