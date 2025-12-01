Le gant, un art jusqu’au bout des doigts Le Blanc

Le Blanc

Lundi 2025-12-01

2025-12-01

Conférence sur le thème de la Mode par Francine Le Brun, Cheffe d’entreprise à la retraite.

A partir de deux sites principaux, Grenoble et Millau, nous verrons divers aspects de l’histoire de la ganterie matières premières, préparation des peaux, fabrication, innovations, par exemple “la main de fer”, “les petites mains” des ouvrières qui œuvraient souvent à domicile. Nous survolerons les siècles depuis l’Antiquité, nous découvrirons les usages, les modes,

courts ou longs, ecclésiastiques, royaux ou populaires. Après un rayonnement international, la survie de la ganterie actuelle passe par l’excellence de la création, qui lui assure des clientes prestigieuses.

+33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

