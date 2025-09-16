Le Garage à papa Noizay
Le Garage à papa Noizay mercredi 6 mai 2026.
Le Garage à papa
Rue du 8 Mai Noizay Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 18:30:00
fin : 2026-05-06 19:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Le mercredi 6 mai 2026, vous êtes invités à découvrir un théâtre d’objets le Garage à papa.
Le public s’installe dans un garage, un vrai. Là dedans, aussi crasseux que leur atelier, on trouve 2 garagistes en plein boulot. Au centre du garage, il y a même un pont automatisé sur lequel est monté… Un lit ! Car ce que l’on révise ou que l’on répare ici, ce ne sont pas les voitures, mais bien… les papas !
Jeune public, dès 8 ans.
Spectacle accueilli par la commune de Noizay en partenariat avec la communauté de communes du Val d’Amboise. 12 .
Rue du 8 Mai Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr
English :
On Wednesday, May 6, 2026, you’re invited to discover a new kind of object theater: Daddy’s Garage.
