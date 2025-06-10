Fragments d’Héroïnes Chapelle de la Congrégation Poligny

Fragments d’Héroïnes

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura

Début : 2025-12-09 20:30:00

Théâtre À partir de 10 ans 1 h 10

Compagnie Brutaflore

Ici, dans ce fragment, trois voix de femmes s’élèvent, portées par trois comédiennes/musiciennes deux héroïnes mythologiques — Ariane et Didon — et une femme bien réelle, contemporaine, l’artiste, combattante et féministe, Niki de Saint Phalle.

Trois trajectoires, trois récits qui se croisent, s’emmêlent, se répondent. Entre récits mythologiques et paroles intimes, théâtre et musique, cette forme courte est une extension du spectacle Les Héroïdes et porte en elle la même réflexion comment les femmes d’aujourd’hui prennent possession de la plume et ainsi de leurs récits, inventant d’autres chemins, écrivant leurs propres mythes.

Fragments d’Héroïnes, c’est un tissage de voix, une traversée de luttes et de rêves, une invitation à repenser les héroïnes, à les écouter, à les rêver autrement.

Mise en scène et dramaturgie Flavia Lorenzi

Textes et jeu Alice Barbosa, Juliette Boudet et Lucie Brandsma

Direction musicale Baptiste Lopez

Création lumière et régie générale Manu Figueiredo .

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

