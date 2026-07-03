LE GARÇON DE TOUTES LES COULEURS, Département du Loiret,

Informations pratiques

LE GARÇON DE TOUTES LES COULEURS Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Les couleurs que Simon arbore fièrement sur son corps lui valent l’intérêt et l’admiration de tous. Pourtant, Clémence comprend qu’elles cachent les coups qu’il reçoit de son père.

Avec l’aide de son drôle d’ami Oscar, la jeune intrépide se lance à corps perdu dans une quête de vérité qui bouleversera nos consciences et la vie de tous les protagonistes de cette histoire.

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Manon SÉNAL