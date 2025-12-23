Le garçon qui faisait danser les collines, Cinémas Le Méjan Arles

Le garçon qui faisait danser les collines

Samedi 14 février 2026 de 16h à 17h39. Cinémas Le Méjan 23 Quai Marx Dormoy Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 17:39:00

2026-02-14

Avant-Première du film Le garçon qui faisait danser les collines.

Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ?

Réaliser par Georgi M. Unkovski.

Durée 1h39

2025. Macédoine, VOSTFR. .

Cinémas Le Méjan 23 Quai Marx Dormoy Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

English :

Preview of The Boy Who Made the Hills Dance.

