Le garçon qui faisait danser les collines | Rencontre avec le Festival Les Suds en Hiver Les Cinémas Actes Sud Arles

Le garçon qui faisait danser les collines | Rencontre avec le Festival Les Suds en Hiver

Samedi 14 février 2026 de 16h à 18h. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

2026-02-14

Rencontre avec le Festival Les Suds en Hiver.

Synopsis

Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ?



Réalisation Georgi M. Unkovski

Casting Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meeting with the Les Suds en Hiver Festival.

