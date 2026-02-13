LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES | Rencontre avec le Festival Les Suds en Hiver, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES | Rencontre avec le Festival Les Suds en Hiver Samedi 14 février, 16h00 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T16:00:00+01:00 – 2026-02-14T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T16:00:00+01:00 – 2026-02-14T19:00:00+01:00

LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES | Rencontre avec le Festival Les Suds en Hiver

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 04.90.99.53.52 – Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avant-première Cinémas Le Méjan (Actes Sud) LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES | Rencontre avec le Festival Les Suds en Hiver