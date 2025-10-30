LE GARDIEN DES EMOTIONS – LE KASTELET Lens

LE GARDIEN DES EMOTIONS – LE KASTELET Lens jeudi 30 octobre 2025.

LE GARDIEN DES EMOTIONS Début : 2025-10-30 à 10:30. Tarif : – euros.

Petit Jean et Mitsou vous emmènent aujourd’hui au pays de leurs émotions. La peur, la surprise, la colère… mais enfin et surtout la joie. Voilà ce que vont ressentir nos deux héros dans cette nouvelle aventure !Dès 2.5 ans – Durée : 45 min – Réservation obligatoire sur mariska.fr –

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62