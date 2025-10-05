LE GARDIEN DES EMOTIONS – LEGENDORIA Roost Warendin

LE GARDIEN DES EMOTIONS – LEGENDORIA Roost Warendin dimanche 5 octobre 2025.

LE GARDIEN DES EMOTIONS Début : 2025-10-05 à 10:30. Tarif : – euros.

Petit Jean et Mitsou vous emmènent aujourd’hui au pays de leurs émotions. La peur, la surprise, la colère… mais enfin et surtout la joie. Voilà ce que vont ressentir nos deux héros dans cette nouvelle aventure ! Durée 45 min – Dès 2.5 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LEGENDORIA FERME DU CHATEAU DE BERNICOURT 59286 Roost Warendin 59