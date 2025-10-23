LE GARDIEN DES EMOTIONS – SALLE DEBUSSY Croix
jeudi 23 octobre 2025.
Début : 2025-10-23 à 10:30. Tarif : – euros.
Petit Jean et Mitsou vous emmènent aujourd’hui au pays de leurs émotions. La peur, la surprise, la colère… mais enfin et surtout la joie. Voilà ce que vont ressentir nos deux héros dans cette nouvelle aventure ! Durée 45 min – Dès 2.5 ans
SALLE DEBUSSY 27 RUE JEAN JAURÈS 59170 Croix 59