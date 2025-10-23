LE GARDIEN DES EMOTIONS – SALLE DEBUSSY Croix

LE GARDIEN DES EMOTIONS Début : 2025-10-23 à 10:30. Tarif : – euros.

Petit Jean et Mitsou vous emmènent aujourd’hui au pays de leurs émotions. La peur, la surprise, la colère… mais enfin et surtout la joie. Voilà ce que vont ressentir nos deux héros dans cette nouvelle aventure ! Durée 45 min – Dès 2.5 ans

SALLE DEBUSSY 27 RUE JEAN JAURÈS 59170 Croix 59