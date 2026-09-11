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Le gardien du moulin, Moulin du Bonheur, Messey-sur-Grosne

dimanche 20 septembre 2026 · Moulin du Bonheur · Messey-sur-Grosne

Le gardien du moulin, Moulin du Bonheur, Messey-sur-Grosne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin du Bonheur
Adresse
23 rue de l'Abergement 71390 Messey sur Grosne
Ville
71390 Messey-sur-Grosne
Département
Saône-et-Loire

Le gardien du moulin Dimanche 20 septembre, 16h00 Moulin du Bonheur Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le gardien du moulin
Un spectacle invitant à voyager à travers l’histoire des moulins, du moyen-âge à l’ère industrielle. Les musiciens du groupe JaPaRé, une danseuse, une comédienne et des habitants du village accompagneront le récit narré par un conteur professionnel.

Moulin du Bonheur 23 rue de l’Abergement 71390 Messey sur Grosne Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 44 05 28 Ancien moulin à eau rénové, exceptionnellement ouvert pour le spectacle « Le Gardien du moulin », visite du lieu par petits groupes avant le spectacle Parking à l’entrée de la propriété
Le gardien du moulin

©Compagnie du Bonheur Vert

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