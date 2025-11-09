Le Gargantuesque route du stade Saint-Pierre-le-Moûtier

Le Gargantuesque

L’ Union Sportive Saint-Pierroise Course et Nature organise le trail le Gargantuesque le 09 novembre 2025.

Voici le programme:

9h15

trail 17,6 km à partir de la catégorie JUNIORS H et F 16€ (licence FFA ou PPS obligatoire)

trail 12,2 km à partir de la catégorie CADETS H et F: 12€ (licence FFA ou PPS obligatoire)

9h25

– marche nordique et randonnée pédestre 10 km ouvertes à tous 6 €

Clôture des inscriptions 15 minutes avant chaque départ

Possibilité pour les non-licenciés d’envoyer leur PPS à certificat.ussp@gmail.com

Buvette. Soupe et vin chaud offerts à l’arrivée pour tous les participants.

Règlement complet de l’épreuve sur le site de l’USSP Course et Nature https://sites.google.com/site/usspcourseetnature

Retrait des dossards au stade du Panama, à partir de 8h

Paiement au retrait du dossard

DEPARTS et ARRIVEES stade du Panama

Préparez vos baskets ! .

