Le Gassion en chantier, épisode 2 la pierre Rue de Gontaut Biron Pau

Le Gassion en chantier, épisode 2 la pierre

Rue de Gontaut Biron RDV devant l’entrée du Gassion Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

2026-04-09

Sur inscription

Pour cette seconde visite, assistez au travail réalisé autour de la pierre à l’occasion de la rénovation de cet hôtel découvrez les gestes techniques, les matières authentiques et le savoir-faire des artisans.

En partenariat avec la Direction de l’habitat. .

Rue de Gontaut Biron RDV devant l’entrée du Gassion Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

English : Le Gassion en chantier, épisode 2 la pierre

