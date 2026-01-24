Le Gassion en chantier, épisode 2 la pierre Rue de Gontaut Biron Pau
Rue de Gontaut Biron RDV devant l’entrée du Gassion Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2026-04-09
Sur inscription
Pour cette seconde visite, assistez au travail réalisé autour de la pierre à l’occasion de la rénovation de cet hôtel découvrez les gestes techniques, les matières authentiques et le savoir-faire des artisans.
En partenariat avec la Direction de l’habitat. .
Rue de Gontaut Biron RDV devant l'entrée du Gassion Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
