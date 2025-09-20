Le Géant et le Messager dans la Salle d’Honneur Hôtel de ville place de l’hôtel de ville Auxi-le-Château Auxi-le-Château

Le Géant et le Messager dans la Salle d’Honneur 20 et 21 septembre Hôtel de ville place de l’hôtel de ville Auxi-le-Château Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ces deux créations emblématiques vous accueillent dans la magnifique salle d’honneur exceptionnellement accessible au public et vous dévoilent les secrets de leur fabrication à partir de textes et photos.

De style néo-gothique (ogival) reconstruit dès 1860 en s'inspirant de l'ancien Baillage d'Auxi-Artois aux tours octogonales bâti en 1580. Le Duc de Luynes, grand mécène collectionneur d'antiques et ami de Ingres, fut le dernier propriétaire des tours de l'ancien édifice. La conception actuelle est due à l'architecte départemental Epellet et la décoration (sculptures de la façade, tours comprises, du péristyle, de la Salle d'Honneur et du 1er étage à l'intérieur des tours) est l'œuvre des frères Duthoit, célèbres sculpteurs Amiénois issus de l'Ecole de Viollet le Duc.

Ville d’Auxi-le-Château