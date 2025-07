Le GEM fête ses 10 ans ! Annexe du BIALE Oloron-Sainte-Marie

Le GEM fête ses 10 ans ! Annexe du BIALE Oloron-Sainte-Marie vendredi 11 juillet 2025.

Annexe du BIALE 10 Rue de Révol Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Le Groupe d’Entraide Mutuelle d’Oloron Sainte-Marie fête ses 10 ans !

Au programme :

15h: Présentation du GEM par ses adhérents

En continu dès 15h:

– Initiation au tir à l’arc ( archers du Barétous)

– Jeux variés, parfois loufoques, toujours conviviaux

Dès 16h: Atelier de découverte de la musique en groupe avec Chepito

18h: Concert de Chepito, entre groove et chaleur humaine

19h30: Blind test musical animé par Romain, artiste local breton au talent contagieux !

Des plats colorés et engagés signés La Boca verde ainsi que des douceurs maison sont à déguster sur place. Il y aura également des cafés, tisanes et autres rafraîchissements servies avec le sourire par nos adhérents bénévoles ! .

Annexe du BIALE 10 Rue de Révol Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 35 19 31

