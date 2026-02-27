Le gemmage, kézako ? Rond-Point (tonnelle blanche) Andernos-les-Bains

Le gemmage, kézako ?

Rond-Point (tonnelle blanche) Avenue du Betey Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Emblème du Bassin d’Arcachon, le pin maritime ne fait pas que de l’ombre !

Jean-Claude, un passionné du gemmage de père en fils, vous explique les usages de la résine, depuis sa récolte à sa transformation.

Il y aura également une démonstration et initiation aux échasses.

Réservation auprès de l’office de tourisme. .

Rond-Point (tonnelle blanche) Avenue du Betey Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

L’événement Le gemmage, kézako ? Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Andernos-les-Bains