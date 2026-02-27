Le gemmage, kézako ? Rond-Point (tonnelle blanche) Andernos-les-Bains
Le gemmage, kézako ? Rond-Point (tonnelle blanche) Andernos-les-Bains vendredi 3 avril 2026.
Le gemmage, kézako ?
Rond-Point (tonnelle blanche) Avenue du Betey Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Emblème du Bassin d’Arcachon, le pin maritime ne fait pas que de l’ombre !
Jean-Claude, un passionné du gemmage de père en fils, vous explique les usages de la résine, depuis sa récolte à sa transformation.
Il y aura également une démonstration et initiation aux échasses.
Réservation auprès de l’office de tourisme. .
Rond-Point (tonnelle blanche) Avenue du Betey Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le gemmage, kézako ?
L’événement Le gemmage, kézako ? Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Andernos-les-Bains