Le Gendre Idéal Comédie de Limoges Limoges

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2026-04-17 20:33:00
fin : 2026-04-18
On rêve tous du gendre idéal et c’est bien normal on veut ce qu’il y a de mieux pour nos enfants ! Jean Chaine, directeur d’une grosse compagnie se retrouve en tête à tête avec Kevin Miro du service comptabilité. Ce jeune homme est-il vraiment le gendre idéal ou est-ce trop beau pour être vrai ? Quel est son secret et que cache t’il sous son air innocent ? Un face à face entre deux hommes qui veulent le bonheur de la même femme ! .
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com
