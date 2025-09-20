Le génie du verre, la magie du cristal Musée Lalique Wingen-sur-Moder

Le génie du verre, la magie du cristal Musée Lalique Wingen-sur-Moder samedi 20 septembre 2025.

Le génie du verre, la magie du cristal 20 et 21 septembre Musée Lalique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez les 650 objets présentés dans les collections permanentes du musée Lalique ! Des bijoux art nouveau au cristal actuel en passant par les flacons de parfum, les arts de la table, c’est tout un uni-verre qui se dévoile en Alsace !

Musée Lalique 40 Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, France Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33388890814 http://www.musee-lalique.com https://www.youtube.com/watch?v=gtDdWZesJ1s&t=23s;https://www.youtube.com/watch?v=OGG6tOO2seM Fondée en 1715 par Jean-Adam Stenger, issu d’une vieille famille de verriers, l’ancienne verrerie du Hochberg, est aussi appelée Hanauer-Glashütte. Elle passa au XIXe siècle aux mains de la famille Teutsch qui se lança dans la fabrication du verre plat à vitre de couleur, et fonctionna jusqu’en 1868. Les habitations ouvrières ont été construites avant 1834. Train : ligne Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebrücken – gare à 20 min à pied.

Découvrez les 650 objets présentés dans les collections permanentes du musée Lalique ! Des bijoux art nouveau au cristal actuel en passant par les flacons de parfum, les arts de la table, c’est tout…

© Musée Lalique