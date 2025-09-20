Le géomètre et l’aqueduc : manips’ participatives Site du Pont du Gard Vers-Pont-du-Gard

Le géomètre et l’aqueduc : manips’ participatives 20 et 21 septembre Site du Pont du Gard Gard

Gratuit. Sans réservation. Activité en libre accès se déroulant dans l’espace LUDO (Rive Gauche). Conseillée à partir de 9 ans.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:15:00

Vous vous demandez comment, il y a 2000 ans, les concepteurs de l’aqueduc de Nîmes se sont assurés que les sources d’eau captées dans la vallée de l’Eure, au pied d’Uzès, parviendraient bien par la force de la gravité dans la cité antique de Nîmes ?

Go ! Mission grands travaux pour conduire l’eau ! Tracez l’aqueduc avec la groma* et ses visées à angle droit. Après quoi, horizontalement installé, le chorobate* livrera tous ses secrets pour mesurer la pente en dénivelée.

* La groma et le chorobate sont deux instruments scientifiques antiques.

Site du Pont du Gard 400 Route du Pont du Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard Vers-Pont-du-Gard 30210 Gard Occitanie 04 66 37 50 99 http://www.pontdugard.fr Construit au Ier siècle après J.-C., le pont du Gard est sans nul doute l’ouvrage d’art le plus spectaculaire de l’aqueduc, classé patrimoine mondial par l’Unesco.

Pour franchir la vallée du Gardon, les constructeurs romains édifient un pont d’une ampleur exceptionnelle : 275 m de long, 48 m de haut (le plus élevé du monde romain) composé de trois niveaux d’arcades superposées. Aujourd’hui, le site harmonieusement aménagé avec musée, expositions, films, espace enfants et médiathèque, tient haut la main la promesse d’une visite inoubliable.

