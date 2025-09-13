Le géosolmar chercher midi à 14h Trébeurden

Le géosolmar chercher midi à 14h Trébeurden samedi 13 septembre 2025.

Le géosolmar chercher midi à 14h

Plage de Tresmeur Trébeurden Côtes-d’Armor

La boussole gravée sur la promenade est un véritable couteau suisse levers et couchers du Soleil au fil des saisons, cadran solaire, différentes roches de Trégastel à Trébeurden, coordonnées géographiques, formule des marées, et bien d’autres choses encore…! .

Plage de Tresmeur Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37

