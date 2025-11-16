Le geste calligraphique : Ateliers d’initiation à la calligraphie chinoise Institut Feibai Paris
Le geste calligraphique : Ateliers d’initiation à la calligraphie chinoise Institut Feibai Paris dimanche 16 novembre 2025.
Conçus pour les débutants fascinés par l’art de l’écriture, ces ateliers d’initiation au geste calligraphique introduisent les techniques de base de différents styles, tout en ouvrant à la découverte les esthétiques fondamentales de la calligraphie chinoise. Chaque atelier nous invite à une immersion artistique, culturelle, philosophique au coeur du geste calligraphique !
À partir de 13 ans, tous niveaux
Enseignant
HU Jiaxing 胡嘉興, artiste calligraphe, enseignant-chercheur. Directeur-fondateur de l’Institut Feibai, responsable pédagogique des programmes d’écriture, de calligraphie et d’épigraphie chinoises. Docteur en Anthropologie culturelle du Muséum National d’Histoire Naturelle, spécialisé en anthropologie de l’art de l’écriture.
–
La notion de « geste » est profondément enracinée dans la pensée esthétique chinoise. En calligraphie chinoise, le geste, situé entre l’idée et le tracé, véhicule une riche histoire culturelle, matérielle et spirituelle de l’écriture chinoise.
Le dimanche 11 janvier 2026
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 16 novembre 2025
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 10 mai 2026
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 15 mars 2026
de 10h30 à 12h30
payant
50 euros, matériel compris
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-16T11:30:00+01:00
fin : 2026-05-10T15:30:00+02:00
Date(s) : 2025-11-16T10:30:00+02:00_2025-11-16T12:30:00+02:00;2026-01-11T10:30:00+02:00_2026-01-11T12:30:00+02:00;2026-03-15T10:30:00+02:00_2026-03-15T12:30:00+02:00;2026-05-10T10:30:00+02:00_2026-05-10T12:30:00+02:00
Institut Feibai 10 rue Therese 75001 Paris
https://feibai.org/programmes/stage-calligraphie +33682798797 feibai.inst@gmail.com