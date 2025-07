Le Gestival le Geste qui conte Brigueuil

Le Gestival le Geste qui conte Brigueuil lundi 4 août 2025.

Le Gestival le Geste qui conte

La cour Brigueuil Charente

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-24

2025-08-04

LE GESTE QUI CONTE se prépare à se mettre en quatre en 2 mouvements du 4 au 24 août 2025.

Retrouvez y toutes les disciplines artistiques et culturelles réunies pour 3 semaines de découverte et de voyage.

La cour Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 88 53 05 contact@legestequiconte.fr

English :

LE GESTE QUI CONTE is getting ready to go into four in 2 movements from August 4 to 24, 2025.

Join us for 3 weeks of discovery and travel, bringing together all artistic and cultural disciplines.

German :

LE GESTE QUI CONTE bereitet sich darauf vor, vom 4. bis zum 24. August 2025 in zwei Bewegungen in die Vollen zu gehen.

Dort finden Sie alle künstlerischen und kulturellen Disziplinen vereint für drei Wochen voller Entdeckungen und Reisen.

Italiano :

LE GESTE QUI CONTE si prepara a diventare quattro in 2 movimenti dal 4 al 24 agosto 2025.

Tutte le discipline artistiche e culturali si riuniranno per 3 settimane di scoperte e viaggi.

Espanol :

LE GESTE QUI CONTE se prepara para entrar en cuatro en 2 movimientos del 4 al 24 de agosto de 2025.

Todas las disciplinas artísticas y culturales se darán cita durante 3 semanas de descubrimientos y viajes.

