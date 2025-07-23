LE GÉVAUDAN À BELLES DENTS Mende

Place du Foirail Mende Lozère

Une visite gourmande entre terroir et histoire qui alterne découverte patrimoniale et repas

1. Rendez-vous et départ de l’Office de Tourisme, place du Foirail de Mende, à 11h30 pour 30 minutes de découverte historique.

2. Arrêt au restaurant Les voûtes pour savourer un éventail de magret de canard gratiné au pélardon et kir châtaigne.

3. Découverte du centre historique pendant 1 heure.

4. Arrêt à la crêperie/pâtisserie Suzette & Thé O pour savourer un moelleux à la châtaigne, glace aux marrons et chantilly.

4 dates en 2025 23 & 30 juillet // 6 & 13 août 2025

Durée environ 3h,

Tarif 30€ par personne,

Réservation obligatoire avant le lundi soir à 17h30 auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

