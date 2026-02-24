Le Givré de Nay Nay

Le Givré de Nay

Avenue du Stade Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Au programme, une course de 10km sur route labellisée FFA, un semi-marathon sur route (nouveau parcours), un trail de 15km et une marche de 10km (parcours identique au 10km route)

Toutes les épreuves sont chronométrées. .

Avenue du Stade Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 85 67 lesgivresdenay@gmx.fr

