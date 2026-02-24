Le Givré de Nay Nay
Le Givré de Nay Nay dimanche 1 mars 2026.
Avenue du Stade Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Au programme, une course de 10km sur route labellisée FFA, un semi-marathon sur route (nouveau parcours), un trail de 15km et une marche de 10km (parcours identique au 10km route)
Toutes les épreuves sont chronométrées. .
Avenue du Stade Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 85 67 lesgivresdenay@gmx.fr
English : Le Givré de Nay
