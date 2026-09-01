Le glanage et le glandage en Chalosse musée de la Chalossse Montfort-en-Chalosse

Informations pratiques

Montfort-en-Chalosse

Le glanage et le glandage en Chalosse

musée de la Chalossse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

D’Agnès Varda, glaneuse (exposée au musée) au glanage et glandage en Chalosse.

Conférence présentée par les Amis du musée de la Chalosse

D’Agnès Varda, glaneuse (exposée au musée) au glanage et glandage en Chalosse.

Conférence présentée par les Amis du musée de la Chalosse .

musée de la Chalossse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 44 79 50 lesamisdumuseedelachalosse@gmail.com

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English : Le glanage et le glandage en Chalosse

From Agnès Varda’s *The Gleaner* (on display at the museum) to gleaning and lazing around in Chalosse.

Lecture presented by the Friends of the Chalosse Museum

L’événement Le glanage et le glandage en Chalosse Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Terres de Chalosse