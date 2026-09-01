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Le glanage et le glandage en Chalosse musée de la Chalossse Montfort-en-Chalosse

mercredi 16 septembre 2026 · musée de la Chalossse · Montfort-en-Chalosse

Le glanage et le glandage en Chalosse musée de la Chalossse Montfort-en-Chalosse

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
musée de la Chalossse
Adresse
480 chemin du Sala
Ville
40380 Montfort-en-Chalosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Montfort-en-Chalosse

Le glanage et le glandage en Chalosse

musée de la Chalossse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16

D’Agnès Varda, glaneuse (exposée au musée) au glanage et glandage en Chalosse.
Conférence présentée par les Amis du musée de la Chalosse
D’Agnès Varda, glaneuse (exposée au musée) au glanage et glandage en Chalosse.
Conférence présentée par les Amis du musée de la Chalosse   .

musée de la Chalossse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 44 79 50  lesamisdumuseedelachalosse@gmail.com

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English : Le glanage et le glandage en Chalosse

From Agnès Varda’s *The Gleaner* (on display at the museum) to gleaning and lazing around in Chalosse.
Lecture presented by the Friends of the Chalosse Museum

L’événement Le glanage et le glandage en Chalosse Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Terres de Chalosse

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