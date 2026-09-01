Le glanage et le glandage en Chalosse musée de la Chalossse Montfort-en-Chalosse
mercredi 16 septembre 2026 · musée de la Chalossse · Montfort-en-Chalosse
Informations pratiques
Montfort-en-Chalosse
Le glanage et le glandage en Chalosse
musée de la Chalossse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
D’Agnès Varda, glaneuse (exposée au musée) au glanage et glandage en Chalosse.
Conférence présentée par les Amis du musée de la Chalosse
D’Agnès Varda, glaneuse (exposée au musée) au glanage et glandage en Chalosse.
Conférence présentée par les Amis du musée de la Chalosse .
musée de la Chalossse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 44 79 50 lesamisdumuseedelachalosse@gmail.com
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English : Le glanage et le glandage en Chalosse
From Agnès Varda’s *The Gleaner* (on display at the museum) to gleaning and lazing around in Chalosse.
Lecture presented by the Friends of the Chalosse Museum
L’événement Le glanage et le glandage en Chalosse Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Terres de Chalosse
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