Le GLORIA de Francis Poulenc Place Général Leclerc Lannilis dimanche 29 mars 2026.
Place Général Leclerc Eglise paroissiale Lannilis Finistère
Début : 2026-03-29 16:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Pour ses 30 ans, le chœur Cantoria va vous interpréter le GLORIA de Francis Poulenc.
Cette œuvre s’est rapidement imposée comme l’une des partitions sacrées les plus marquantes du XXIe siècle.
Cette fresque musicale alterne éclats jubilatoires et moments de recueillement intime. Poulenc y déploie un langage musical accessible et audacieux.
La solennité du texte côtoie une sensibilité presque théâtrale emprunte de lumière et de sincérité.
A travers son Gloria, Francis Poulenc offre une vision singulière du sacré, enveloppée d’une modernité vibrante.
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique chorale
Direction Jean Claude Quéro
orgue Christian Ott, titulaire de Versailles
Piano So Myoung lee, professeur au conservatoire de BREST
Soliste Cécile Pierrot, artiste lyrique soprano .
Place Général Leclerc Eglise paroissiale Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 71 60 98 64
