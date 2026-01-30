Le GLORIA de Francis Poulenc Place Général Leclerc Lannilis

Le GLORIA de Francis Poulenc

Place Général Leclerc Eglise paroissiale Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Pour ses 30 ans, le chœur Cantoria va vous interpréter le GLORIA de Francis Poulenc.

Cette œuvre s’est rapidement imposée comme l’une des partitions sacrées les plus marquantes du XXIe siècle.

Cette fresque musicale alterne éclats jubilatoires et moments de recueillement intime. Poulenc y déploie un langage musical accessible et audacieux.

La solennité du texte côtoie une sensibilité presque théâtrale emprunte de lumière et de sincérité.

A travers son Gloria, Francis Poulenc offre une vision singulière du sacré, enveloppée d’une modernité vibrante.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique chorale

Direction Jean Claude Quéro

orgue Christian Ott, titulaire de Versailles

Piano So Myoung lee, professeur au conservatoire de BREST

Soliste Cécile Pierrot, artiste lyrique soprano .

Place Général Leclerc Eglise paroissiale Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 71 60 98 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le GLORIA de Francis Poulenc

L’événement Le GLORIA de Francis Poulenc Lannilis a été mis à jour le 2026-01-30 par OT PAYS DES ABERS