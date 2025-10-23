Le Golf Bluegreen de l’Odet vous ouvre ses portes ! Bénodet

Route de Guenodou Bénodet Finistère

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30

À l’occasion des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, le Golf de l’Odet vous propose une visite originale de son parcours et de ses coulisses.

La présentation de l’entretien des greens, de la démarche environnementale, ainsi qu’une visite en voiturette électrique (selon la météo) et la découverte de l’atelier de maintenance seront au programme.

Route de Guénodou, Clohars-Fouesnant

Visites les 23 octobre à 14h, 28 octobre à 14h et le 30 octobre à 11h.

Sur réservation 5 à 10 personnes Durée 1h Visite réservée au plus de 7 ans.

Chaussures plates recommandées (pas de talons hauts). .

+33 2 98 57 00 14

