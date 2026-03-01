Le golf, c’est fait pour vous ! Golf de St-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule
Le golf, c’est fait pour vous ! Golf de St-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 28 mars 2026.
Le golf, c’est fait pour vous !
Golf de St-Pourçain-sur-Sioule 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-11
Venez découvrir le golf gratuitement au Golf de Saint-Pourçain ! Matériel prêté, aucune expérience requise. Un sport convivial et ressourçant, ouvert à tous, dans un cadre idyllique aux portes du vignoble.
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Golf de St-Pourçain-sur-Sioule 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27 golfdesaintpourcain@gmail.com
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English :
Discover golf for free at Golf de Saint-Pourçain! Equipment on loan, no experience required. A friendly, rejuvenating sport open to all, in an idyllic setting at the gateway to the vineyards.
L’événement Le golf, c’est fait pour vous ! Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Val de Sioule
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