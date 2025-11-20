Le goût de lire Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence
Le goût de lire Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence jeudi 20 novembre 2025.
Le goût de lire
Jeudi 20 novembre 2025 de 17h30 à 19h. Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Rencontre croisée avec Kilema Editions et Lecture Jeunesse
Un moment convivial pour échanger avec deux acteurs de la littérature autour du dispositif Facile à Lire et Comprendre (outil, enjeux, éditeurs…), qui permet de rendre la lecture accessible à toutes et tous ! .
Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 20 lesmejanes-patrimoine@mairie-aixenprovence.fr
English :
Rencontre croisée with Kilema Editions and Lecture Jeunesse
German :
Crossover-Treffen mit Kilema Editions und Lecture Jeunesse
Italiano :
Incontro congiunto con Kilema Edizioni e Lecture Jeunesse
Espanol :
Reunión conjunta con Kilema Editions y Lecture Jeunesse
