Le goût de lire Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence

Le goût de lire

Jeudi 20 novembre 2025 de 17h30 à 19h. Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Rencontre croisée avec Kilema Editions et Lecture Jeunesse

Un moment convivial pour échanger avec deux acteurs de la littérature autour du dispositif Facile à Lire et Comprendre (outil, enjeux, éditeurs…), qui permet de rendre la lecture accessible à toutes et tous ! .

English :

Rencontre croisée with Kilema Editions and Lecture Jeunesse

German :

Crossover-Treffen mit Kilema Editions und Lecture Jeunesse

Italiano :

Incontro congiunto con Kilema Edizioni e Lecture Jeunesse

Espanol :

Reunión conjunta con Kilema Editions y Lecture Jeunesse

