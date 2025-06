Le goût de Martigues, le banquet Cercle de Voile de Martigues (CVM) Martigues 11 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Le goût de Martigues, le banquet Vendredi 11 juillet 2025 à partir de 20h. Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier Martigues Bouches-du-Rhône

Le Goût de Martigues s’inscrit dans une démarche d’échange et de partage et se décline, cette année dans le village des fadas du monde, sous la forme notamment d’un grand banquet des maisons de quartier et centres sociaux, pour plus de 300 personnes.

Au village des Fadas du Monde, au cœur de l’été, en bord d’étang et de pinède, à la Base nautique municipale de Tholon.

Plus qu’un patrimoine, le Goût de Martigues est une véritable histoire provençale qui s’écrit au fil des siècles, qui se nourrit de son terroir et de toutes les cultures qu’elle croise et métisse.



L’AACS, et plus particulièrement la Maison de Saint-Julien, coordonne une équipe de cuisiniers issus de plusieurs centres sociaux et maisons de quartier (Jacques Méli, Jeanne Pistoun, Paradis Saint-Roch, Boudème/Jonquières, Croix Sainte et Carro), les Gargouillous, mobilisant plus de 25 personnes dans les locaux de la cafétéria municipale.

Ils ont travaillé à l’élaboration de fiches techniques et d’un menu en collaboration avec le service de Restauration collective.



Ce projet ambitieux a rassemblé plusieurs partenaires centres sociaux, maisons de quartier, la Direction Culturelle et le personnel de la cafétéria. La préparation culinaire concrétisera le 11 juillet lors du grand banquet, marquant le succès d’un travail alléchant, transversal et collectif. .

Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

Le Goût de Martigues is all about sharing and exchanging ideas, and this year it’s taking place in the village of the world’s fanatics, in the form of a large banquet for over 300 people organised by local community centres and social centres.

German :

Der Geschmack von Martigues ist Teil eines Konzepts des Austauschs und Teilens und findet dieses Jahr im Dorf der Fadas der Welt statt, insbesondere in Form eines großen Banketts der Nachbarschaftshäuser und Sozialzentren für mehr als 300 Personen.

Italiano :

Le Goût de Martigues è un momento di condivisione e di scambio di idee, che quest’anno si svolge nel villaggio dei fanatici del mondo, sotto forma di un grande banchetto per oltre 300 persone organizzato dai centri comunitari e sociali locali.

Espanol :

Le Goût de Martigues consiste en compartir e intercambiar ideas, y este año tiene lugar en el pueblo de los fanáticos del mundo, en forma de un gran banquete para más de 300 personas organizado por los centros comunitarios y sociales locales.

