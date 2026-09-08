Le goût de penser – La folie e(s)t l’art Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

jeudi 15 octobre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Le goût de penser – La folie e(s)t l’art

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:55:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-10-15 2026-12-03

Atelier de vulgarisation philosophique. Et si la raison ne pouvait pas atteindre certains horizons ? Comment l’art, nourri par l’imagination, l’intuition ou encore l’inspiration, peut-il nous aider à voir plus clair et comprendre mieux ?

Animé par Jérémy Raffet

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale

Auditorium | adultes, sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le goût de penser – La folie e(s)t l’art

L’événement Le goût de penser – La folie e(s)t l’art Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan