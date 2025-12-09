Le Goût de Penser l’Esprit Limité Mont-de-Marsan

Le Goût de Penser l’Esprit Limité Mont-de-Marsan mardi 9 décembre 2025.

Le Goût de Penser l’Esprit Limité

place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Un atelier de vulgarisation philosophique aura lieu le mardi 9 décembre, à 18h.

Et si notre pensée avait des limites ? Les sommets que nous atteignons par la pensée ne seraient-ils pas des mirages qui masquent notre impuissance ?

La pensée tombe de son piédestal lorsqu’elle se confronte à ses failles.

Au Kiosque | adultes, sur inscription. .

place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

English : Le Goût de Penser l’Esprit Limité

German : Le Goût de Penser l’Esprit Limité

Italiano :

Espanol : Le Goût de Penser l’Esprit Limité

L’événement Le Goût de Penser l’Esprit Limité Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Mont-de-Marsan