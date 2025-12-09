Le Goût de Penser l’Esprit Limité Mont-de-Marsan
place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan Landes
Un atelier de vulgarisation philosophique aura lieu le mardi 9 décembre, à 18h.
Et si notre pensée avait des limites ? Les sommets que nous atteignons par la pensée ne seraient-ils pas des mirages qui masquent notre impuissance ?
La pensée tombe de son piédestal lorsqu’elle se confronte à ses failles.
Au Kiosque | adultes, sur inscription. .
