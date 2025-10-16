Le Goût de Penser Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Le Goût de Penser Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan jeudi 16 octobre 2025.

Le Goût de Penser

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Le Goût de Penser l’Esprit Sacré

Un atelier de vulgarisation philosophique est proposé le jeudi 16 octobre 2025, à 18h, à la médiathèque de Mont de Marsan.

Jérémy Raffet démarre un nouveau cycle de réflexions autour de l’esprit, de l’âme, de l’entendement ou encore de la conscience. Est-il naturel de penser ? Plongeons au cœur de notre super pouvoir.

Au Kiosque | sur inscription .

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

English : Le Goût de Penser

German : Le Goût de Penser

Italiano :

Espanol : Le Goût de Penser

L’événement Le Goût de Penser Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Mont-de-Marsan